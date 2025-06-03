Muş'ta Koruma Altına Alınan Kurt Yavruları

Muş'ta Koruma Altına Alınan Kurt Yavruları
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Muş'un Karaağaçlı beldesinde hayvancılık yapan bir ailenin bulduğu 4 kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı. Yavru kurtlar, sağlık kontrollerinin ardından rehabilitasyon için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne sevk edildi.

Muş'ta yaylada bulunan 4 kurt yavrusu koruma altına alındı

MUŞ - Muş'un Karaağaçlı beldesinde hayvancılık yapan bir ailenin yaylada bitkin halde bulduğu 4 kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Karaağaçlı beldesine bağlı İskender Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan bir aile, bitkin halde buldukları 4 kurt yavrusunu besleyerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden DKMP ekipleri, yavruların annelerinin geri dönme ihtimaline karşı alanda üç gün boyunca gözlem yaptı. Ancak yapılan gözlemler sonucunda anne kurda ulaşılamayınca, doğada hayatta kalamayacak durumda olan yavrular ekiplerce koruma altına alındı.

Muş DKMP Müdürlüğü bahçesine getirilen yavrulara burada ilk müdahale ve genel sağlık kontrolleri yapıldı. Tedavi ve bakım süreçlerinin devamı için yavrular, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa
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