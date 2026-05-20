Köprüden düşen kadın akıntıya kapıldı

Muş'un Cevizlidere köyünde köprüden geçerken dengesini kaybederek çaya düşen kadın, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Cevizlidere köyünde meydana geldi. 50 yaşlarında olduğu öğrenilen Gül Yıldız, köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan kadın kısa süre içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, jandarma ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, çay yatağı ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bölgedeki akıntının güçlü olması nedeniyle çalışmaların dikkatli şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. Gül Yıldız'a henüz ulaşılamazken, ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. - MUŞ

