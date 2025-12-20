Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Muş'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Muş'ta Alparslan HES Barajı istikametine seyir halinde olan 49 AAK 092 plakalı otomobil, Bostankent girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sev edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ