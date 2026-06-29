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Muş'ta kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı

Muş'ta kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
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Muş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara ve ardından EDS direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, bir yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Muş'ta kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpıp, ardından Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki araçlara çarptıktan sonra refüje çıkarak, EDS direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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