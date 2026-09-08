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Muş’ta kayıp genç şahsı bulmak için arama çalışması başlatıldı

Muş’ta kayıp genç şahsı bulmak için arama çalışması başlatıldı
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Muş’un Hasköy ilçesinde ikamet eden 27 yaşındaki Suat Balkaya’dan 1 Eylül 2026 tarihinden bu yana haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Muş'un Hasköy ilçesinde ikamet eden 27 yaşındaki Suat Balkaya'dan 1 Eylül 2026 tarihinden bu yana haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Büvetli köyünde ikamet eden Suat Balkaya (27), 1 Eylül günü saat 08.00 sıralarında ikametinden ayrıldı. Balkaya'nın bir daha eve dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine durumun yetkililere bildirilmesiyle bölgede arama çalışması başlatıldı. Bölgede yürütülen çalışmalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, jandarma personeli, Muş Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü (MUDOSK) üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Ekipler, Balkaya'nın bulunması için köy ve çevresindeki alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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