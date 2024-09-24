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Muş'ta Kaybolan 16 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Göl Kenarında Bulundu

Muş'ta Kaybolan 16 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Göl Kenarında Bulundu
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Muş'un Elçiler köyünde kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Alparslan-1 Gölet Barajı kenarında bulundu. Aile bireylerinin durumu bildirmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı. Çocuğun bedeni sudan çıkarıldı ve otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Muş'un Elçiler köyünde 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni göllete bulundu.

Bingöl'ün telefonuna ulaşamayan aile bireylerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elçiler köyünde ve çevre köylerde arama çalışması başlatan ekipler, Alparslan-1 Gölet Barajı kenarında Bingöl'e ait olduğu değerlendirilen monta rastlanmıştı. Tatvan'dan gelerek arama çalışmalarına katılan polis dalgıçlar, 1 saatlik çalışma sonucunda Bingöl'ün cansız bedenini sudan çıkardı. Bingöl'ün sudan çıkarılan cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Umutla bekleyen Bingöl'ün ailesi ve yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Jandarmanın yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir de incelemelerde bulundu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3-sayfa Otopsi Yaşam Sudan Olay AFAD

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