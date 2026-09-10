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Muş’ta kamyonet trafik ışıkları direğine çarptı: 3’ü çocuk 5 yaralı

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Muş’ta kamyonetin trafik ışıkları direğine çarpması sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Muş'ta kamyonetin trafik ışıkları direğine çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Muş Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak trafik ışıkları direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 3 çocuk ile 2 yetişkin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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