Muş'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Muş'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Muş-Varto karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Muş-Varto karayolu üzerinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muş-Varto karayolunda seyir halindeki sürücüleri öğrenilemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ve trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, yol trafiğe kısa süreliğine kapatıldı.

Kaza ile ilgili incelemeler başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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