Muş’ta kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Muş'ta İl Özel İdaresine ait kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Üçevler bölgesinde meydana geldi. F.Ö. yönetimindeki 49 AAR 692 plakalı İl Özel İdaresine ait kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada kamyonun altında kalan Y.Y. (38) bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü F.Ö. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı