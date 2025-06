Jandarma Teşkilatı'nın 185. Yılı Muş'ta Coşkuyla Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü, Muş'ta düzenlenen törenlerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Büstü'ne çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda, Jandarma Teşkilatı'nın vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için yaptığı fedakarlıklar vurgulandı.

Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır yaptığı konuşmada, milletin can ve mal güvenliğini temin etmek, huzur ve asayişi sağlamak adına 186 yıldır fedakarca görev yapan, şanlı mazisiyle milletin gönlünde taht kuran Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi. Vali Çakır, "Jandarma, yalnızca bir güvenlik kuvveti değildir. O, milletin huzurunu kendi huzuru bilen, vatan toprağının her karışında iz bırakan, dağda, ovada, köyde ve en ücra mezrada devletin vakarını, şefkatini ve kararlılığını taşıyan bir gönül ordusudur. 186 yıl önce temelleri atılan bu güzide teşkilat, bugün hem görev anlayışı hem de teknolojik ve kurumsal kapasitesiyle çağın gereklerine tam anlamıyla uyum sağlayan güçlü bir yapıya kavuşmuştur. Şunu da çok iyi biliyoruz ki jandarmamızı asıl güçlü kılan, yüreği vatan sevgisiyle çarpan, canı pahasına görevini yerine getirmekten çekinmeyen kahraman personelidir. Jandarmamız, milletimizin birlik ve beraberliğinin, huzur ve güvenliğinin teminatı olmuş, taşıdığı üniformayı şerefle temsil etmiş ve her şartta görevini hakkıyla yerine getirmiştir. Bizler, bu milletin evlatları olarak, onların gece gündüz demeden yürüttüğü bu kutsal göreve minnettarız. Bugün burada bulunmamıza vesile olan bu özel günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Muş İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, protokol üyelerinin Kent Meydanı'nda kurulan stantları gezmesiyle devam etti. Stantlarda, jandarma ekiplerinin kullandığı ekipmanlar ve gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Kent Meydanı'ndaki törenin ardından, İstasyon Caddesi üzerinden askeri araçların geçişi gerçekleştirildi. Geçit töreni, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Jandarma araçlarının geçişiyle son bulan programa, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ