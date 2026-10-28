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Muş'ta jandarma, Şeker Fabrikası'ndaki tarım araçlarını denetleyip reflektör taktı

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Muş'ta jandarma, Şeker Fabrikası'ndaki tarım araçlarını denetleyip reflektör taktı
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Muş'ta jandarma, Şeker Fabrikası'ndaki tarım araçlarını denetleyip sürücülere reflektör ve koruma ekipmanları hakkında bilgi verdi. Reflektörü bulunmayan römorklara reflektör takan ekipler, bunu gece ve düşük görüşte fark edilebilirliği artırıp kazaları önlemek amacıyla yaptı.

Muş'ta jandarma ekipleri, Şeker Fabrikası'nda bulunan tarım araçlarını denetleyerek sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından Muş Şeker Fabrikası'nda bulunan tarım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde sürücülere reflektör, koruma kabini, ROPS demiri ve flaşör lamba kullanımı hakkında bilgi verildi. Ayrıca römorklara çok sayıda araç bağlanmaması, yük üzerinde insan taşınmaması ve yükün römork kasa seviyesini aşmaması gerektiği hatırlatıldı.

Ekipler, reflektörü bulunmayan römorklara özellikle gece ve görüş mesafesinin düştüğü hava şartlarında fark edilebilirliği artırmak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla reflektör taktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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