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Muş'ta jandarma Eylül'de 19 narkotik olayına müdahale etti, 3 şüpheli tutuklandı

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Muş'ta jandarma Eylül'de 19 narkotik olayına müdahale etti, 3 şüpheli tutuklandı
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Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Eylül 2026'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 19 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirilirken, 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve 3 şüpheli tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 19 olaya müdahale edilirken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonlar kapsamında 3 kilo 51 gram kubar esrar, 82 kök kenevir bitkisi, 122 gram metamfetamin, 16 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 11 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 gram kokain, 1 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği belirtildi. Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturmalar kapsamında 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 3 şüphelinin ise tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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