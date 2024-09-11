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Muş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

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Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muş'un Korkut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karakale Karakolu mevkisinde F.Ç. yönetimdeki 16 BIU 133 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil ile M.N.Y. yönetimindeki 01 NR 101 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada F.Ç., M.N.Y., A.Ç., Z.Ç. ve M.Y. isimli şahıslar yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Otomobil 3-sayfa Güncel trafik Korkut Kaza

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