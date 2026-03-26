Muş'ta horoz dövüşü yapan 23 kişiye ceza

Muş'ta horoz dövüşü yapan 23 kişiye ceza
Muş'un Hasköy ilçesinde yapılan operasyonda, horoz dövüşü düzenleyen 23 kişiye idari para cezası uygulandı. Horoz dövüşünü organize eden kişi ile kumar oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı ve 4 adet horoz ele geçirildi.

Muş'un Hasköy ilçesinde bir evin ahırında horoz dövüşü düzenleyen 23 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Mart tarihinde Hasköy ilçesinde ikamet eden bir şüpheliye ait evin ahırında horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Adrese düzenlenen operasyonda, horoz dövüşünü organize ettiği belirlenen 1 kişi ile kumar oynadığı tespit edilen 22 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan aramada dövüştürülmek üzere 4 adet sahipli horoz ele geçirildi. Horozlar, işlemlerin ardından Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili toplam 23 şahsa "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
