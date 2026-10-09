Muş'ta hırsızlıktan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Muş'ta hırsızlıktan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığının aranan şahıslara yönelik çalışmasında, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs 8 Ekim 2026'da gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Muş'ta bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahsın 8 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklandığı ve Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı