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Muş'ta hırsızlıktan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

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Muş'ta İl Jandarma Komutanlığının aranan şahıslara yönelik çalışmasında, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs 8 Ekim 2026'da gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Muş'ta bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahsın 8 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklandığı ve Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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