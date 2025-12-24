Haberler

Muş'ta 2 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muş'ta 2 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muş İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, Muş İlamat İnfaz Bürosunun kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. isimli şahsın Muş Merkez ilçede bulunduğu tespit edildi. JASAT ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen faaliyet sonucunda düzenlenen operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan B.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Jandarma ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - MUŞ

