Muş'ta fırtına okul çatısını uçurdu: Eğitime ara verildi

Muş'ta fırtına okul çatısını uçurdu: Eğitime ara verildi
Güncelleme:
Muş'ta etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Mehmet Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulu'nda çatının bir kısmı hasar gördü. Güvenlik tedbirleri nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.

Muş'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çatısı hasar gören okulda güvenlik gerekçesiyle eğitime iki gün ara verildi.

Muş'ta dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Saray Mahallesi'nde bulunan Mehmet Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulu'nun çatısının bir bölümü uçtu. Şiddetli fırtınanın etkisiyle çatıdan kopan sac ve tahta parçaları okul bahçesine savruldu. Olayın yaşandığı saatlerde okulda öğrenci bulunmaması bir facianın önüne geçti. Hasarın tespit edilmesinin ardından ilgili ekipler okulda inceleme yaptı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Mehmet Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulu'nda güvenlik tedbirleri kapsamında eğitime iki gün ara verildi. Hasar gören çatının onarılması için çalışma başlatıldı. Okul bahçesinde çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulu'nun bulunduğu alanda ani gelişen fırtına nedeniyle okul çatısında hasar meydana geldiğini belirterek, "Çok şükür ki o saatte eğitim öğretim faaliyeti yoktu. Öğrencilerimizi önceden evlerine göndermiştik. Hiçbir öğrencimize, hiçbir canımıza zarar gelmemiştir. Olayı öğrenir öğrenmez teknik ekiplerle birlikte olay yerine intikal ettik. Gerekli güvenlik tedbirlerimizi aldık ve teknik ekiplerimiz bakım onarım çalışmalarını yapmak üzere gerekli hazırlıkları tamamladı. Zaten gezici onarım ekibimiz bulunmaktadır. Teknik ekibimizle birlikte bu konuda gerekli çalışmaları başlattık. Bu sabahtan itibaren çatının hem tadilatı hem de güvenli bir hale getirilmesiyle ilgili süreci başlatmış bulunmaktayız. Ümit ediyorum ki üç-dört gün içerisinde çatımızın yeniden kurgulanması ve kurulumu tamamlanarak okulumuz eğitim öğretime hazır hale getirilecektir. Bu okuldaki öğrencilerimiz için iki gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tekrardan geçmiş olsun. İnşallah kısa sürede öğrencilerimizle tekrar burada buluşacağız" dedi. - MUŞ

