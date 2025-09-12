Haberler

Muş'ta Evinde Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Muş'ta Evinde Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Güncelleme:
Muş'un Bulanık ilçesinde bir evde yapılan jandarma aramasında seyyar dipçikli kalaşnikof tüfeği, av tüfekleri ve çeşitli tabancalarla birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık talimatıyla S.A. isimli şahsın ikameti ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada; 1 adet seyyar dipçikli kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet ait tek kırma av tüfeği, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7x65 mm tabanca, av tüfeği namlusu ve tüfek kabzası ele geçirildi. Ayrıca, kalaşnikof ve tabanca fişekleri ile av tüfeği fişekleri, tabanca ve kalaşnikof şarjörleri ile tabanca kılıfları da bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
