Muş'ta dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

Muş'ta hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, "Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 4 Mayıs 2026 tarihinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezasının infazı amacıyla Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
