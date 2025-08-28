Muş'ta Devrilen Traktörün Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti

Muş'ta Devrilen Traktörün Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti
Muş'un Bulanık ilçesinde Gümüşpınar ve Üçtepe köyleri arasındaki yolda meydana gelen traktör kazasında 21 yaşındaki Tolgay Yıldız hayatını kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktör, genç sürücüyü altında bıraktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Gümüşpınar köyü ile Üçtepe köyü arasındaki yolda meydana geldi. Tolgay Yıldız (21) yönetimindeki traktör, Gümüşpınar ile Üçtepe köyleri arasındaki yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan Tolgay Yıldız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Tolgay Yıldız yapılan ilk müdahalenin ardından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
