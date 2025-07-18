Muş'ta Çatı Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Muş'ta Çatı Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi
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Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yan binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, yan binaya sıçradı, bir kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yan binanın çatısına da sıçradı. Yoğun duman nedeniyle mahallede panik yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda iki binanın çatı kısmında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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