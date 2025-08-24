Muş'ta Beton Pompası Yüklü Tır Şarampole Yuvarlandı

Muş'un Korkut ilçesinde beton pompası yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumu iyi, inceleme başlatıldı.

Muş'un Korkut ilçesinde beton pompası yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kaza, sabah saatlerinde Korkut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat çalışmalarında kullanılmak üzere beton pompası taşıyan tır, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
