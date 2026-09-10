Muş’ta araçtan 102 gram metamfetamin çıktı: 2 şüpheli tutuklandı

Muş'ta polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, direksiyon kutusunun alt kısmına gizlenmiş 102,71 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Risk analizi çalışmaları kapsamında tespit edilen bir aracın Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gittiği ve burada kısa süre bekledikten sonra Muş üzerinden geçebileceği değerlendirildi. Bunun üzerine ekipler, söz konusu aracı 49620 Uygulama Noktası'nda durdurdu.

Araçta bulunan şüphelilerle yapılan mülakatta çelişkili beyanlar vermeleri ve tedirgin davranışlar sergilemeleri üzerine, alınan adli arama kararı doğrultusunda araçta arama yapıldı. Aramada, aracın direksiyon kutusunun alt kısmına zulalanmış halde, daralı ağırlığı 102,71 gram olan ve metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araç yediemin otoparkına çekilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı