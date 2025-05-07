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Muş'ta Annelerin Evlat Nöbeti 195. Haftasında Devam Ediyor

Muş'ta Annelerin Evlat Nöbeti 195. Haftasında Devam Ediyor
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Çocukları PKK tarafından kaçırılan Muşlu aileler, DEM Parti önünde başlattıkları oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Yıllardır çocuklarına kavuşma umuduyla eylem yapan aileler, seslerini duyurmak için her hafta bir araya geliyor.

Muşlu anneler evlat nöbetine devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eylemi 195. haftada da devam ediyor. Dağa kaçırılan çocukları için DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlatlarına kavuşmak istiyor. Yıllardır çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında da bulundu.

Annelerden Şahinaz Özcan, oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyledi. Oğlunu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan isteyen Özcan, "Onların da çocuklar var, bir saat eve geç geldiklerinde nasıl dayanıyorlar. Benim oğlum 8 yıldır eve gelmiyor. Diyorlar 'bu Kürt davasındır', bu Kürt davası değil. Biz de ailece Kürt'üz. Kürtler vicdansız değil. Gidip çocukları mı alıp götürüyor. Atilla sesimi duyuyorsan gel devlete teslim oldu" dedi.

Baba Alaattin Koçhan da, oğlunu Bursa'dan DEM Parti'nin kaçırdığını belirterek, "DEM Parti'den ve terör örgütü PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlumun bir an önce eve dönmesini istiyorum. Bu barışa el attılar, birçok kişi işi bozmaya çalıştı. Rica ediyorum, bu olayı bir an önce çözsünler. Herkesin çocuğu evine dönsün. Cezası olan cezasını çeksin, olmayan evine dönsün. Biz artık dayanamıyoruz. Bu hasretlik bize zor geliyor. İnsanın evladı olmadığı zaman bir tarafımız boş kalıyor. Onun için büyüklerden rica ediyorum, bu işi çözsünler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa
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