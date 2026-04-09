Muş'ta ambulansı devrildi: 5 yaralı
Muş'ta hasta nakli yapan ambulansın şarampole devrilmesi sonucu, sürücü Taha A. ve sağlık personelleri ile birlikte hasta anne ve bebeği yaralandı. Anne Fatma T.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Muş'ta hasta nakli yapan ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen anne ve bir günlük bebeği taşıyan paramedik Taha A. yönetimindeki 49 AJ 121 plakalı ambulans, Karakale köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Taha A. ile sağlık personelleri Pervin A. ve İlknur Y., hasta anne Fatma T. ve bir günlük bebeği yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Fatma Tekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

