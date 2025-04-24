Muş'ta Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eylemi 193. haftada da devam ediyor. Dağa kaçırılan çocukları için DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Yıllardır çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulunarak, "Osman sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan geri dön. Sen nerede olursan ol, senin peşini bırakmıyorum. Senin için geliyorum. Herkes teslim oluyor, annesinin babasının yanında. Biz sizi düşünüyoruz. Daha yeter, gelin teslim olun" dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise oğlunun 8 yıldır kaçırıldığını belirtti. Çocuğunu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan isteyen Özcan, "Bir kişi dağda kalana kadar burada eylem yapacağım. Onlar da evlat sahibidir. Oğlumu kapının önünden alıp götürdüler. O günden beri oğlumu arıyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ