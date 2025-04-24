Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Muş'ta Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Muş'ta Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. 193. haftasını geride bırakan oturma eylemi, ailelerin çocuklarına kavuşma umudunu artırıyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eylemi 193. haftada da devam ediyor. Dağa kaçırılan çocukları için DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Yıllardır çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulunarak, "Osman sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan geri dön. Sen nerede olursan ol, senin peşini bırakmıyorum. Senin için geliyorum. Herkes teslim oluyor, annesinin babasının yanında. Biz sizi düşünüyoruz. Daha yeter, gelin teslim olun" dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise oğlunun 8 yıldır kaçırıldığını belirtti. Çocuğunu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan isteyen Özcan, "Bir kişi dağda kalana kadar burada eylem yapacağım. Onlar da evlat sahibidir. Oğlumu kapının önünden alıp götürdüler. O günden beri oğlumu arıyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.