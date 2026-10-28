Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muş'ta açık kazı alanına düşen yaşlı adam, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Cumhuriyet Caddesi'nde açık bırakılan kazı alanına düşen yaşlı adam, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muş'ta açık bırakılan kazı alanına düşen yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muş Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Açık bırakılan kazı alanına düşen yaşlı adamı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı adam, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu

Tam 184 koyun telef oldu! Facianın nedeni korkunç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi

İspanya'daki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 64 kişinin öldüğü tren kazası sonrası İspanya'ya mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük faciaya sessiz kalmadı
Muğla'da felaket üstüne felaket! Eve kaya düştü, yollar göle döndü

Muğla'da felaket üstüne felaket! Eve kaya düştü, yollar göle döndü
Çağatay Ulusoy'un kardeşini görenler şaşkın! İkizi sananlar var

Ünlü oyuncunun kardeşi ortaya çıktı! Görenler ikizi sanıyor
İliyana Yotova, Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turu önde tamamladı

Bulgaristan seçim sonuçları: Yotova ilk turu önde tamamladı
Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! 'Cumhuriyet adına millete zulüm yaşatıldı'

Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! "Cumhuriyet adına..."
Alibey Barajı’nda 'kritik seviye' alarmı! Belediye'den vatandaşlara uyarı

İstanbul'da korkutan gelişme! Belediye acil uyarı yaptı