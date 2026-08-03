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Muş'ta 8 yıl 3 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Muş'ta 8 yıl 3 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı
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Muş’ta hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş toplam 8 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş'ta hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş toplam 8 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan ise 2 yıl olmak üzere hakkında kesinleşmiş toplam 8 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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