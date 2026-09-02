Muş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Muş'ta 'silahla birden fazla kişi ile birlikte, konutta geceleyin yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Muş'ta hakkında "silahla birden fazla kişi ile birlikte, konutta geceleyin yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 1 Eylül 2026 günü saat 17.30 sıralarında Sunay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yakalandı.
Şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı