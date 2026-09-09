Muş’ta 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Malazgirt ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 8 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıs, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı