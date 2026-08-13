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Muş'ta Dolandırıcılık Hükümlüsü Yakalandı

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Muş’ta "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muş'ta "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 12 Ağustos'ta jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs, kesinleşmiş hapis cezasının infazı için Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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