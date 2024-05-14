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Muş'ta 4. kez heyelan meydana geldi

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Muş'un Varto ilçesinde aşırı yağışlar sonucu Tepe köyü mevkiinde 4. kez heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesindeki kara yolunda aşırı yağışlardan dolayı aynı bölgede 4'üncü kez heyelan meydana geldi.

Muş'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, Muş-Varto kara yolu üzerinde bulunan Tepe köyü mevkiinde 2 ay içerisinde 4'üncü kez heyelan meydana geldi. Heyelandan dolayı olumsuz bir durum yaşanmazken Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri bölgede toprak kaldırma çalışması başlattı.

Trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı bölgede ekipler, sürücülerin güvenliğini ve ulaşımın devamlılığını sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Toprak kaymasının yaşandığı bölgeye uyarı levhaları diken ekipler, alanda geniş çaplı inceleme başlattı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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