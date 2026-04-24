Muş'ta 35 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Muş'ta kargoda 35 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen bir kargo gönderisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 35 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

