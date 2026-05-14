Muş'ta korkutan ev yangını

Muş'ta 3 katlı bir evin giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre olay, Hürriyet Mahallesi 143. Sokak'taki bir evde meydana geldi. 3 katlı bir evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangının üst katlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi facianın önüne geçerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MUŞ

