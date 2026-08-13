Muş'ta 10 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Muş'ta 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan ifadeye yönelik aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan şahsın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, ayrıca "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan ifadeye yönelik arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı