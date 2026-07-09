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Cezaevi firarisi Muş'ta yakalandı

Cezaevi firarisi Muş'ta yakalandı
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Muş'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 aydır aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 aydır cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve yaklaşık 10 aydır cezaevi firarisi olan şahıs yakalandı.

Hakkında toplam 3 yıl 7 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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