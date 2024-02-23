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Muş-Mutki kara yolunda mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı

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Muş-Mutki kara yolunun 10. kilometresinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 18 araç içerisinde mahsur kalan 53 kişi ekiplerce kurtarıldı. Karayolları ekipleri, 4 saat süren çalışma sonucunda araçları saplandıkları yerden kurtardı.

Muş- Mutki kara yolunun 10. kilometresinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 18 araç içerisinde mahsur kalan 53 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkiinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 18 araçtaki 53 kişi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 4 saat süren karla mücadele sonucunda mahsur kalan araçları ve vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Karayolları 113. Şube Şefliği Ekip Şefi İdris Karakan, iş makinesi operatörleri Bülent Turan ve Hasan Elhan, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak araçları saplandıkları yerden kurtardı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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