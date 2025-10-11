Muş-Kulp Karayolunda Tır Kazası: 1 Yaralı

Muş- Kulp karayolu karayolunda freni boşalan tırın kontrolden çıkarak yol kenarına savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan Muş'a yük taşıyan 47 ABT 753 plakalı tır, seyir halindeyken freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına savruldu. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUŞ