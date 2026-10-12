Muş Korkut'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Muş'un Korkut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bulanık-Muş kara yolu üzerindeki Korkut ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Bulanık'tan Muş istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AUF 490 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi de Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı