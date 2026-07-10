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Alparslan-2 Barajı'nda güvenlik ve kaçak avcılık denetimi

Alparslan-2 Barajı'nda güvenlik ve kaçak avcılık denetimi
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Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi, Alparslan-2 Barajı'nda boğulma olaylarını önlemek ve kaçak avcılıkla mücadele etmek amacıyla denetim yaptı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Asayiş Bot Timi, Alparslan-2 Barajı'nda vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi, Varto ilçesindeki Alparslan-2 Barajı'nda suda boğulma olaylarının önlenmesi, yasa dışı balık avcılığıyla mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik önleyici devriye faaliyeti gerçekleştirdi. 9 Temmuz 2026 tarihinde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde ekipler, suda boğulma vakalarının önüne geçilmesi, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında balık avcılığının yasak olduğu dönemde gerçekleştirilebilecek kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi ile suç ve suçluların tespit edilerek yakalanması amacıyla baraj çevresi ve kıyı hattında kapsamlı kontroller yaptı. Devriye sırasında vatandaşlara can güvenliği konusunda uyarılarda bulunan ekipler, yasak avcılık dönemine ilişkin bilgilendirme yaparak kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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