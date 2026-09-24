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Muş İl Sağlık Müdürlüğü rehber öğretmenlere bağımlılık eğitimi düzenledi

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Muş İl Sağlık Müdürlüğü rehber öğretmenlere bağımlılık eğitimi düzenledi
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Muş İl Sağlık Müdürlüğü, Öğretmenevi'nde rehber öğretmenlere yönelik Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi düzenledi. Programda psikologlar bağımlılığın psikolojik boyutları, risk faktörleri, erken fark etme ve müdahale süreçlerini anlattı; YEDAM da danışmanlık hizmetlerini tanıttı.

Muş'ta çocuk ve gençlerin bağımlılıklardan korunması, risklerin erken fark edilmesi ve erken müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı rehber öğretmenlere yönelik "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" düzenlendi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen programın açılışında İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ile İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür katılımcılara hitap etti. Program kapsamında psikologlar tarafından bağımlılığın psikolojik boyutları, risk faktörleri, erken fark etme ve müdahale süreçleri ile çocuk ve gençlerin bağımlılıklardan korunmasında rehber öğretmenlerin rolüne ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Eğitimde ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından merkezin çalışma alanları ve bağımlılıkla mücadele kapsamında sunduğu danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocukların ve gençlerin bağımlılıklardan korunması, bağımlılık risklerinin erken dönemde fark edilmesi ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılabilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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