Muş İl Emniyet Müdürlüğü Ocak Ayı Operasyonlarını Açıkladı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, Ocak ayında gerçekleştirdiği suç ve suçlularla mücadele operasyonlarını açıkladı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından diğer aylarda olduğu gibi ocak ayında da şehir genelinde asayiş, narkotik, kaçakçılık, göçmen ve terörle mücadele alanlarında etkili çalışmalar yürütüldü. Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "42 bin 372 şahıs ve 15 bin 072 araç sorgulanmış olup toplamda 537 bin 684 TL idari para cezası uygulanmıştır. Narkotik olaylarının aydınlatılması ve suçun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 28 olay aydınlatılmış, 35 şahıs yakalanmış, 3 şahıs mahkemece tutuklanmış olup toplamda 9,12 gram esrar, 19,25 gram sentetik Kannabinoid (Bonzai), 3101 gr Metamfetamin, 7,36 gram Skunk ele geçirilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele alanında yapılan çalışmalarda ise 43 olayın şüphelileri tespit edilerek olay aydınlatılmıştır. Asayiş olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda da 186 olay aydınlatılarak 72 şahıs yakalanmış, 16 şahıs mahkemece tutuklanmış olup toplamda 9 adet ruhsatsız tabanca ve 160 adet fişek ele geçirilmiştir" denildi.

Kaçakçılık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda da 12 olayın aydınlatılıp, 16 şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiğinin belirtildiği açıklamanın devamında, "Toplamda 3 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek, 167bin 400 dal boş makaron, 11 bin adet sigara filtresi, 470 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. 6 kilogram nargile tütünü, 4 bin 50 adet sigara sarma kağıdı, 59 paket kaçak sigara, 39 bin 460 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 9 adet Emtia ürün, 3 adet tarihi eser, 1 adet Wifi cihazı, 1 adet mini kamera ele geçirilmiştir. Terör olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 13 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş olup, 1 şahıs tutuklanmıştır. İlçelerimizde 29 olayın aydınlatıldığı çalışmalarda yakalanan 44 şahsın 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet A-47 tam otomatik uzun namlulu silah, 62 adet 7.62 fişek, 4 adet AK-47 şarjörü, 1 adet ruhsatsız Huğlu marka yarı otomatik av tüfeği, 1 adet Magnum, Raskon yarı otomatik av tüfeği ve bu tüfeklere ait 18 adet kartuş ele geçirilmiş, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Terörle Mücadele BÖF (Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri), Siber Suçlarla Mücadele Alanında Güvenli İnternet Kullanımı, Dolandırıcılık, Oltalama (pshing), Siber Zorbalık, Sosyal Medya Güvenliği, Teknoloji Bağımlılığı konularında ve diğer birimlerimiz tarafından, Güvenli Okul, KADES (Kadın Destek Uygulaması), çalışmalarıyla toplamda 2231 vatandaşa bilgilendirme yapılmıştır. Yabancı şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan 2 adli işlem yapılmış, yakalanan 4 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si ikmalen serbest bırakılmıştır. Yapılan çalışmalarda yakalanan 9 yabancı uyruklu şahıstan 8'ine toplamda 182 bin 672 TL idari para cezası yazılarak Geri Gönderme Merkezine sevk edilmiş olup 1 yabancı uyruklu şahsa ise Hürriyet Polis Merkezi Amirliğince hırsızlık suçundan adli işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezine sevk edilmiştir. Ayrıca başka ilden 'Geçici Koruma Belgesi olup Yol İzin Belgesiz seyahat eden 1 yabancı uyruklu şahsa 6 bin 425 TL idari para cezası yazılmıştır. Kayıp şahısların bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda da 5 şahıs bulunmuştur" ifadelerine yer verildi. - MUŞ