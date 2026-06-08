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Muş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Muş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Muş'un Hasköy ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'un Hasköy ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hasköy ilçesi Çağrı Merkezi mevkiinde meydana geldi. B.A. yönetimindeki otomobil ile seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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