Muş Emniyet Müdürlüğü Tarafından Aranan 2 Kişi Yakalandı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 2 kişi yakalandı.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hakkında 9 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile Bitlis Açık Cezaevi'nden firar eden ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polis ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının titizlikle devam ettiği bildirildi. - MUŞ