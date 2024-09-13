Muş Emniyet Müdürlüğü Tarafından Aranan 2 Kişi Yakalandı
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Bir kişi 9 yıl 9 ay 11 gün hapis cezasına çarptırılmışken, diğer kişi ise Bitlis Açık Cezaevi'nden firar etmiş ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır. Polis ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarına devam etmektedir.
Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 2 kişi yakalandı.
Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hakkında 9 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile Bitlis Açık Cezaevi'nden firar eden ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polis ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının titizlikle devam ettiği bildirildi. - MUŞ