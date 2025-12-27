Haberler

Muş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş-Bulanık karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muş- Bulanık karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muş-Bulanık yolunun Karakale köyü girişi Yıldızlar Mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Hakeme küfür eden Marcao'ya tarihi ceza

Hakeme küfür eden eski Galatasaraylı'ya tarihi ceza
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme