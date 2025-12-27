Muş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muş- Bulanık karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muş-Bulanık yolunun Karakale köyü girişi Yıldızlar Mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ