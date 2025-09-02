Haberler

Muş-Bitlis Karayolunda Park Halindeki Otomobil Yandı

Muş-Bitlis Karayolunda Park Halindeki Otomobil Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş-Bitlis karayolu üzerindeki bir parkta park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Muş- Bitlis karayolunda park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muş-Bitlis karayolu üzerindeki Ahmed-i Hani Parkı yanında park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sıfır aldığı otomobil başına bela oldu! 30 kez servise gitti, değişmeyen parçası kalmadı

Büyük hayallerle aldığı sıfır otomobil başına bela oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik yıl dönümünde kabusu yaşadı, 2 bacağını birden kaybetti

Evlilik yıl dönümünde kabusu yaşadı! 2 bacağını birden kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.