Muş-Bitlis kara yolunda tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Muş-Bitlis kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Bitlis kara yolu Hasköy ilçesi Has Grant Otel önünde meydana geldi. 16 CAU 199 plakalı otomobil ile 44 AIU 114 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü Z.Ö. hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı