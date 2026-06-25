Muratlı'da buğday tarlasında yangın

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde merada çıkan ve tarlaya sıçrayan yangında yaklaşık 5 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Aydınköy Mahallesi'nde meralık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle buğday tarlasına sıçradı. Yangında ekili halde bulunan yaklaşık 5-6 dönümlük buğday tarlası yanarak zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 4 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edilirken, tedbir amacıyla çevre ilçelerden de 2 itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.

Aydınköy Mahallesi Muhtarı Kemal Demir de söndürme çalışmalarına destek verirken, bazı çiftçiler kendi su tankerleriyle yangına müdahale ederek ekiplere yardımcı oldu.

Yoğun çalışmalar sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı