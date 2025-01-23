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Muratlı'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Muratlı'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Apartman sakinleri, günlerdir duydukları kedi sesinin ardından itfaiyeden yardım istedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmanın çatısında mahsur kalan Kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Apartmanın çatısına çıkan ve mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekibi yetişti.

Günlerdir bir kedi sesi duyduklarını söyleyen apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Binanın olduğu yere giden ekip, kediyi çıktığı yerden indirmek için çalışma başlattı.

İtfaiye merdiveni çatıya uzatıldı. Ardından çatıya çıkan itfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonucu kediyi çatıdan kurtarmayı başardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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