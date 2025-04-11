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Murat Ağırel ve Timur Soykan Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Murat Ağırel ve Timur Soykan Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
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Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, şantaj iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. İki isme yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmalarını gerektiren adli kontrol tedbiri uygulandı.

Murat Ağırel ve Timur Soykan, bir televizyon kanalının devri ve satın alınması olayında bazı kişilere şantaj yaptıkları iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın bir televizyon kanalının devri ve satın alınması olayında bazı kişileri tehdit ederek şantaj yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ağırel ve Soykan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

2 şüpheliye tutuklama talep edildi

Burada savcılık işlemleri tamamlanan Ağırel ve Soykan, 'şantaj' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Şüpheliler Ağırel ve Soykan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldılar.

Serbest kalmasının ardından konuşan Timur Soykan, "Adli kontrol kararı ile haftada 3 gün imza atmak ve yurtdışı çıkış yasağı ile sulh ceza hakimi bizi serbest bıraktı." diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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